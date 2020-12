Jan Dijkgraaf vindt het een voordeel dat hij steeds maar kort voor opdrachtgevers in de media werkt. Daardoor kan de journalist zonder bang te zijn voor de gevolgen van ruzies zijn werk doen in de media, vertelt hij woensdag in Miss Podcast.

"Als je iets maar twee jaar doet, dan kun je ook ruzie maken met mensen", leerde Dijkgraaf tijdens zijn twee jaar bij tijdschrift Panorama. "Dan hoef je ze niet te vriend te houden."

"In de politieke, entertainment- en sportjournalistiek zie je dat mensen altijd denken dat ze iemand later nog nodig hebben. Daar heb ik nooit last van gehad."

"Als je weet dat je maar een jaar radio gaat maken, dan kun je alles doen wat God verboden heeft, binnen de grenzen van fatsoen natuurlijk. Dat is lekker werken."

Dijkgraaf wist naar eigen zeggen van tevoren al dat hij na een jaar zou worden weggestuurd bij omroep Powned. De journalist en columnist zegt dat hij ook werkgevers heeft gehad waar hij acht jaar zat. Daar deed de columnist echter "zes verschillende dingen".