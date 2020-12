Gerard Ekdom ziet een hunkering naar vroeger bij de inzendingen voor de Radio Top 4000 op Radio 10. De presentator van de zender merkt zelf ook dat hij nostalgisch wordt tegen het einde van het jaar, vertelt hij donderdag in De Telegraaf.

"Ik betrapte mezelf erop dat ik naar een plaatsje reed waar ik woonde, om te kijken hoe het erbij lag", aldus Ekdom. "Elk jaar rond deze tijd word ik een nostalgisch wrakje. Dat is helemaal niet erg."

De radio-dj zegt tegen het einde van de maand meer in de stemming te komen voor oude ballads. "Ik trek oude klassiekers uit de kast. Die klinken nu ook beter dan in de zomer."

Volgens Ekdom mogen mensen dit jaar ongestraft vroeg beginnen met kerstmuziek. "Het grappige is: vroeger werd je erop afgerekend als je er te vroeg mee begon omdat de Sint nog in het land was", zei de radio-dj eind november in gesprek met Radiofreak. "Dit jaar niet. We snakken naar gezelligheid, lampjes, noem maar op. Een hang naar nostalgie."

De Top 4000 hitlijst van 2020, met daarin nieuwe en oude nummers die luisteraars hebben gekozen, wordt uitgezonden vanaf vrijdag om 9.00 uur. Ekdom presenteert zaterdag ook de Top 4000 muziekquiz bij SBS6.