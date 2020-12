Het is nog onzeker of er in 2021 een nieuw seizoen van Boer zoekt Vrouw komt. KRO-NCRV deelt woensdag een kandidatenoproep op hun website, maar laat desgevraagd aan NU.nl weten dat het nog niet zeker is wanneer de opnames plaatsvinden.

"Ook in 2021 hopen we vrijgezelle boeren te volgen in hun zoektocht naar de liefde", laat een woordvoerder van de omroep weten. "We weten nog niet wanneer dat precies zal zijn, maar willen wel alvast vrijgezelle boeren en boerinnen de kans geven zich aan te melden."



Begin 2020 was het elfde seizoen van het datingprogramma te zien, waarin boeren op zoek gaan naar de liefde. De opnames vonden plaats voor de uitbraak van COVID-19, de reünieaflevering werd wel in die periode opgenomen.



Op Eerste Kerstdag is er een kerstspecial rond het populaire programma te zien, waarin presentatrice Yvon Jaspers met de kandidaten van het recentste seizoen terugblikt op het afgelopen jaar.