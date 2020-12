Discovery, Inc. komt met een eigen wereldwijde streamingdienst. In Nederland is discovery+ vanaf begin januari beschikbaar, maakte het bedrijf woensdag bekend.

Abonnees krijgen op de nieuwe streamingdienst toegang tot een breed aanbod van realitytelevisie uit binnen- en buitenland en sport. In Nederland was het aanbod van onder meer zenders TLC en Discovery Channel al te zien via Dplay, die dienst gaat vanaf januari over in discovery+.

Ook zal de eerste Original-serie van discovery+, het door Bobbi Eden gepresenteerde Sex Tape, begin volgend jaar te streamen zijn. Verdere details over dat programma zijn nog niet bekendgemaakt. Daarnaast komt ook de content van Eurosport op de streamingdienst.

Discovery+ wordt volgend jaar in meer dan 25 landen gelanceerd. Een abonnement kost in Nederland 3,99 euro per maand of 39,99 euro per jaar.