Presentator Frank Kramer is afgelopen week op 73-jarige leeftijd overleden. Martin Gaus haalt in gesprek met NU.nl herinneringen aan zijn vriend op. "De omroepen hebben niet alles uit hem gehaald. Hij was zo uniek en kon zo ongelofelijk ad rem en schaamteloos reageren."

Gaus en Kramer onderhielden een jarenlange vriendschap en leerden elkaar in de jaren tachtig kennen, toen Gaus deelnemer was bij het door Kramer gepresenteerde televisieprogramma Hints.

"Ik verbaasde me erover hoe groot en dominant aanwezig hij was. Hij zette alles naar zijn hand en wilde alles in de gaten houden. Hij duldde nauwelijks tegenspraak."

Gaus leerde Kramer daarna pas echt goed kennen. "Later kwam ik hem tegen in eetcafé De Blauwe Hollander in Amsterdam. Dat was een Nederlands restaurant. Daar kwam ik erachter dat je verschrikkelijk met hem kon lachen en dat hij ongelofelijk veel avonturen in zijn leven had beleefd. Hij bestelde altijd andijviestamppot met een gehaktballetje, niets anders. Ik vroeg een keer waarom hij nooit eens iets anders at, toen zei hij: 'Ik vind het toch lekker?'"

Volgens Gaus kon Kramer zich ook vrij snel opwinden. "Als hij iemand in een restaurant op een stukje kroepoek hoorde kauwen en het knisperde hoorbaar, dan liep hij de deur uit. Daar kon hij niet tegen. Hij kon ook niet tegen vrouwen die hard praten. Dan vroeg hij of ze 'in godsnaam' hun mond konden houden."

'Het was een ongelofelijk mooi mens'

Kramer speelde in de jaren zeventig en tachtig in de Eredivisie, maar werd vooral na zijn voetballoopbaan bekend, onder meer als presentator van verschillende spelshows. Zo presenteerde hij de KRO-programma's als Hints en Boggle en was hij gastheer in de Frank Kramer Show. In de jaren negentig verdween hij enigszins uit de aandacht en ging hij aan de slag bij sportzender Eurosport.

Op de vraag of Gaus vindt dat Kramer alles uit zijn carrière heeft gehaald, antwoordt hij: "De omroepen hebben niet alles uit hém gehaald. Hij was zo uniek en kon zo ongelofelijk ad rem en schaamteloos reageren. Het was een ongelofelijk mooi mens. Trouwhartig naar zijn vrienden en altijd galant en aardig. Maar in principe ook heel gesloten. Hij was niet iemand die zijn binnenste volledig blootgaf."

Ook KRO-NCRV heeft gereageerd op het overlijden van Kramer. "Vandaag is bekend geworden dat onze oud-collega Frank Kramer is overleden. Frank was een multitalent die voor de KRO veelbekeken programma's als Boggle en Hints presenteerde. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe."