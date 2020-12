Presentator, oud-voetballer en sportcommentator Frank Kramer is op 73-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ziek.

"Een vrije geest is uitgevlogen", schrijft sportverslaggever Philip Kooke, die de biograaf is van Kramer, woensdag op Twitter. "Frank wil dit nog graag aan u kwijt: 'Mensen, het was mooi. U wordt allemaal hartelijk bedankt.'"

Kramer werd afgelopen vrijdag op zijn eigen verjaardag onwel, waarna hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis, vertelde Johan Derksen maandagavond in Veronica Inside. "Het was zijn wens dat hij niet gereanimeerd zou worden en dat hij geen voeding zou krijgen, maar dat hij gewoon in coma zou worden gehouden", aldus Derksen.

Kramer speelde in de jaren zeventig en tachtig in de Eredivisie, maar werd vooral na zijn voetballoopbaan bekend, onder meer als presentator van verschillende spelshows. Zo presenteerde hij de KRO-programma's als Hints en Boggle en was hij gastheer in De Frank Kramer Show. In de jaren zeventig scoorde hij met de gelegenheidsband Full House een top 40-hit met het nummer Standing on the inside, een cover van Neil Sedaka.

KRO-NCRV heeft gereageerd op het overlijden van Kramer. "Vandaag is bekend geworden dat onze oud-collega Frank Kramer is overleden. Frank was een multitalent die voor de KRO veelbekeken programma’s als Boggle en Hints presenteerde. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe."

Kramer speelde voor Telstar, Volendam en Haarlem

Als voetballer kwam Kramer, geboren op 27 november 1947, uit voor Blauw Wit, FC Amsterdam, MVV, Telstar, FC Volendam en HFC Haarlem. In 1970 debuteerde hij op 22-jarige leeftijd als prof.

De geboren Amsterdammer stond bekend als een grillige linksbuiten, die sterke optredens afwisselde met zeer matige optredens. Ondanks zijn wisselvalligheid gold de excentrieke Kramer bij veel clubs als publiekslieveling. Hij is beroemd om de foto waarbij hij als speler van FC Volendam in de muur zijn blote billen toont.

In 1984 sloot Kramer zijn profloopbaan af. Hij speelde 126 wedstrijden in de Eredivisie en scoorde daarin 23 keer.

De beroemde foto van Frank Kramer met rugnummer 11. (Foto: ANP)

'Ik wilde er met een knaller uitgaan'

Twee jaar geleden was Kramer nog groot in het nieuws door zijn bijzondere afscheid als voetbalcommentator. Hij becommentarieerde 's nachts de finale van de MLS op Eurosport tussen Atlanta United en Portland Timbers. Hij praatte daarbij over van alles, behalve over de wedstrijd zelf. Hij las bijvoorbeeld gedichten voor.

Dit kwam volgens Kramer voort uit "irritatie en rancune". De oud-voetballer vond het "een beetje irritant" dat hij steeds minder programma's en wedstrijden kreeg. "Ik wilde er met een knaller uitgaan. Nou, dat is gelukt." Kramer was 25 jaar in dienst bij Eurosport en zag zijn eigen takenpakket op het einde slinken.

Vorig jaar verscheen de biografie van Kramer: Eeuwig op de vlucht.