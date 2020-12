Het woord drillrap roept bij veel mensen negatieve associaties op. Zeker na de dodelijke steekpartij in Scheveningen van augustus, waarbij een ruzie tussen een Amsterdamse en een Rotterdamse drillrapgroep de aanleiding werd genoemd. Om een completer beeld van drillrap te geven, maakte Ismail Ilgun het tweeluik Project Ismail, waarin hij enkele bij het incident betrokken personen spreekt.

"Wat je in het nieuws ziet, zijn de uitzonderingen. En als ons beeld daarop gebaseerd wordt, klopt dat niet helemaal", vertelt Ilgun, die in het programma naast de 'jongens achter de maskers' ook experts op het gebied van sociale media, muziek en criminologie spreekt. "Het probleem is groter dan drillrap."

De 23-jarige Ilgun werd zelf jaren geleden bekend als 'treitervlogger' en publiceerde op YouTube video's over het leven van jongeren in de Zaanse wijk Poelenburg, waaronder filmpjes waarin jongeren anderen lastigvallen. Inmiddels werkt hij onder meer als jongerencoach. Ilgun denkt dat zijn achtergrond ervoor heeft gezorgd dat hij vrij makkelijk in contact kon komen met de hoofdpersonen van het voorval in Scheveningen.

"Via via kreeg ik wat nummers door en ze wilden allemaal hun verhaal doen. Het viel me op hoe open ze waren naar mij toe. Ik weet dat ze ook zijn benaderd door journalisten, maar daar wilden ze niet mee praten. Ik denk dat het te maken heeft met de video's die ik zelf vroeger maakte, daar keken zij naar toen ze zelf dertien waren, dus ze kenden me wel."

Ondanks zijn eigen achtergrond had ook Ilgun vooroordelen over de jongens met wie hij in gesprek ging. "Ik was heel benieuwd hoe ze op mij zouden reageren, maar het waren heel open en lieve jongens. Met een duistere kant, maar ik denk dat iedereen die in zich heeft. Velen komen uit een moeilijke buurt, een slechte omgeving en maken dan fucked up keuzes. Omdat ze nog zo jong zijn is hun brein niet volledig ontwikkeld. Dat is geen smoes om domme dingen te doen, maar je kunt dan wel makkelijker het verkeerde pad opgaan. Naarmate ze ouder worden, merk je dat ze een andere kant op willen."

Ilgun onderzoekt vermeende relatie tussen drillrap en geweld

Een van de dingen die Ilgun onderzoekt in zijn tweeluik, is de relatie tussen drillrap en geweld. Uit een onderzoek van City, University of London, dat in mei werd gepubliceerd, blijkt dat het bestempelen van drillrap als 'criminelenmuziek' meer kwaad dan goed doet. Het laat immers geen ruimte over voor onschuldige jongeren die zich enkel creatief willen uiten.

In Nederland zijn nog geen onderzoeksresultaten beschikbaar over het vermeende verband tussen toenemend geweld, zoals steekpartijen, en drillrap. De Erasmus Universiteit is in maart van dit jaar begonnen met zo'n onderzoek.

"Wij willen het geweld, de muziek en de rol van de sociale media goed duiden, met een genuanceerd verhaal", zeiden de onderzoekers in augustus tegen NU.nl. "Het fenomeen moet eerst goed geduid worden voordat iets gezegd kan worden over de betekenis van een eventuele toename van geweld."

Volgens Ilgun wordt vaak moeilijk gedaan over drillrapvideoclips waarin messen en andere wapens worden getoond, terwijl dat ook gezien kan worden als entertainment. "In films zie je dat ook, en daar doen mensen niet zo moeilijk over. Waar het volgens mij misgaat, is het moment dat de clip klaar is en die jongens nog steeds over messen en wapens beschikken."

Ook met provocerende teksten moeten drillrappers volgens Ilgun oppassen. "Als je mensen gaat uitdagen en ruzie zoekt, moet je niet raar opkijken als daar incidenten uit voortkomen. Dan wordt het gevaarlijk."

Het NTR-tweeluik Project Ismail is op 7 en 14 december te zien op NPO3 om 21.25 uur.