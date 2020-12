Jan Versteegh is nog lang niet klaar met het presenteren van Lingo. In gesprek met Veronica Magazine vertelt hij dat hij zichzelf het televisiespel nog wel tien jaar ziet presenteren.

"Ik vind Lingo oprecht een fantastisch spel, het is na al die afleveringen nog steeds leuk: altijd andere kandidaten met een eigen verhaal, mensen die er zin in hebben en een beetje zenuwachtig zijn. Ik vind dat heerlijk. Als ze me bij Talpa vandaag vragen of ik nog tien jaar lang Lingo wil presenteren, teken ik direct", aldus de presentator.

Versteegh houdt er rekening mee dat hij het niet zolang op televisie zal volhouden. "De kans is natuurlijk klein dat ik net als Paul de Leeuw en Robert ten Brink op mijn zestigste nog televisie kan maken, dus eigenlijk moet ik op zoek naar een plan B, iets dat ik naast televisie maken ook leuk zou vinden", aldus de presentator, die toegeeft nog niet te weten wat hij anders zou moeten doen.

Versteegh zou niet de eerste zijn die de presentatie van Lingo lang volhoudt. Zijn voorganger Lucille Werner presenteerde het spelprogramma van 2005 tot en met 2014. Daarvoor deed Nance Coolen het vijf jaar en Francois Boulangé leidde het woordenspel acht jaar.

In 2019 maakte Versteegh de overstap van BNNVARA naar SBS waar hij meer amusement wilde maken. Hij is binnenkort te zien als presentator van Klein maar fijn, de zoektocht naar de beste miniatuurbouwer van Nederland en de kennisquiz Iedereen is van de wereld.