Kees Tol presenteert verschillende variaties op VT Wonen maar zou zelf niet meedoen aan een woonprogramma, vertelt hij woensdag in AD. Omdat de presentator alleen woont, hoeft hij geen strijd te leveren over de inrichting van zijn huis.

"Het scheelt natuurlijk dat ik alleen ben", aldus Tol. "Er is geen smaakverschil, ook een kracht van ons programma: dat we bij koppels terecht komen die het vaak oneens zijn over hun verlangens en smaak. Het team van VT Wonen weet daar een balans in te vinden."

Tol vindt het te leuk om zelf na te denken over de inrichting van zijn huis. "Tijdens de verbouwing van mijn eigen huis heb ik ook alles zelf ontworpen, samen met een goede vriend die een meubelzaak bezit."

In februari 2018 werd bekend dat de 38-jarige Tol het SBS-woonprogramma VT Wonen Weer verliefd op je huis zou gaan presenteren. In december van dat jaar begon hij met de presentatie van de variant VT Wonen verhuist.

"Veel heeft te maken met corona natuurlijk", vermoedt Tol wat de achtergrond is van het recente succes van VT Wonen. "Mensen zitten vaker thuis, willen het daar nog gezelliger maken. Dit is de periode."