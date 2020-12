FOX Sports heeft vanaf 1 januari ESPN. De nieuwe naam geldt voor alle televisiezenders, online kanalen en apps van FOX Sports en is het gevolg van een meerderheidsaandeel van The Walt Disney Company in Eredivisie Media en Marketing.

FOX Sports zal daarnaast kunnen putten uit het filmarchief van ESPN en ook de vormgeving van de zender zal worden aangepast, meldt Disney in een persbericht. Verder verandert er helemaal niets.

Alle competities en programma's die nu te zien zijn, zullen ook onder de nieuwe naam worden uitgezonden. Ook verandert er niets op het gebied van beschikbaarheid en distributie. De kanalen waarop de zender bij de verschillende aanbieders beschikbaar is, blijven hetzelfde. Dat geldt ook voor de presentatoren, analisten, verslaggevers en commentatoren.

FOX Sports zendt in Nederland de voetbalwedstrijden uit de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, TOTO KNVB Beker, Tweede Divisie en Vrouwen Eredivisie uit. Daarnaast worden er wedstrijden uit de belangrijkste Amerikaanse sportcompetities uitgezonden.