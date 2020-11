De Vlaamse omroep VRT heeft maandagavond afscheid genomen van nieuwslezeres Martine Tanghe, die na 42 jaar met pensioen gaat. Tanghe kreeg tot haar verrassing een eigen journaal en mocht vorige week op bezoek komen bij koning Filip van België.

"Dank dat u bij ons was. Ik zal u missen, hou het veilig, hou het vol. Het komt allemaal weer goed", aldus Tanghe, verwijzend naar de coronacrisis, tijdens haar laatst gepresenteerde editie van Het Journaal.

Tijdens een interview in het programma met de Antwerpse burgemeester Bart de Wever werd stilgestaan bij het vertrek van de 65-jarige nieuwslezeres. De Wever, die door de jaren heen vaak was geïnterviewd door Tanghe, zei haar te gaan missen. Ook haar collega's bij het programma bedankten haar voor alle jaren dat ze bij de VRT werkte.

Door haar werkgever wordt ze de 'moeder van de nieuwsankers' genoemd. De nieuwslezeres is een bekend gezicht in Vlaanderen en was 42 jaar lang bijna dagelijks op televisie te zien.

Tanghe bleef professioneel tijdens de uitzending, maar werd op het einde emotioneel toen haar kleinzoon de studio in kwam lopen met bloemen. Ook haar zoons en dochter waren achter de schermen aanwezig tijdens de laatste uitzending.

Speciaal journaal

Na de reguliere uitzending kreeg Tanghe een speciaal 'Martine-journaal', waarin werd teruggeblikt op haar lange carrière. Daarin werden ook beelden getoond van haar bezoek aan de koning vorige week. "De mensen gaan u niet vergeten. U kunt nu gaan genieten van mooie herinneringen", aldus Filip.

Tanghe kreeg tot slot de Grote Prijs Jan Wauters voor haar bijdrage aan de Nederlandse taal. Ze beloofde aan haar collega's dat ze iedere dag naar Het Journaal gaat kijken. "Met een glaasje wijn."