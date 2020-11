Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp gaan in een speciale uitzending van Veronica Inside voorspellingen doen over hoe 2021 eruit gaat zien. De VI Meestervoorspellers is op 2 januari te zien bij SBS6, maakte de zender maandag bekend.

Het trio zal zich wagen aan voorspellingen over het aankomende jaar. De vragen gaan over verschillende onderwerpen: van politiek en sport tot royalty en entertainment. Genee, Derksen en Van der Gijp krijgen hierbij hulp van een aantal deskundigen, het studiopubliek en de kijkers, die online de vragen kunnen beantwoorden.

Gedurende het jaar wordt duidelijk welke voorspellingen uitkomen. Op sommige vragen komt pas op 31 december het antwoord. De uitslag is aan het begin van 2022 bekend. De kijker met de meeste goede antwoorden wint 25.000 euro. Als er meerdere winnaars zijn, wordt het geldbedrag verdeeld.

Na een rumoerige zomer loopt op dit moment nog het tweede seizoen van Veronica Inside. Vanwege een ruzie met presentator Genee over zijn rol in een racisme-uitzending van VI dreigden tafelheren Van der Gijp en Derksen in juni te stoppen bij het populaire voetbalpraatprogramma, maar Talpa-eigenaar John de Mol hield het tweetal aan hun contract.