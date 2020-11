Martien Meiland heeft maandagavond van het televisieprogramma Radar de Loden Leeuw gekregen in de categorie irritantste bekende Nederlander in een commercial. Hij kreeg de prijs voor zijn rol in de reclame van de VriendenLoterij Bingo.

De 59-jarige Meiland kreeg de prijs uit handen van presentatrice Antoinette Hertsenberg en zei blij te zijn met de prijs. "Ik ben heel trots op de prijs. Hij komt naast mijn Televizier-Ring te staan. (...) Ik vond het een heel goede campagne van de VriendenLoterij."

De televisiepersoonlijkheid kreeg ruim 45 procent van de stemmen. In totaal brachten 103.000 mensen hun stem uit. Naast Meiland waren ook Thomas Acda en Sergio Romero IJssel (Lidl), Mark Rietman (ABN AMRO), Paul Haenen (Pricewise) en Andy van der Meijde (TOTO) genomineerd voor de prijs.

Eerdere winnaars waren Ali B, René Froger en Johan Derksen. Vorig jaar ging Marijke Helwegen er met de prijs vandoor.

De Loden Leeuw voor irritantste reclame ging voor het tweede jaar op rij naar snoepfabrikant Haribo.

De prijzen voor vervelendste reclame en irritantste BN'er in een commercial worden sinds 2002 ieder jaar uitgereikt door het AVROTROS-programma. De prijs is de tegenhanger van de Gouden Loeki, de jaarlijkse prijs voor beste reclame.