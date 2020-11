BBC Studios heeft een diversiteitsquotum geïntroduceerd, meldt Deadline maandag. Dit betekent dat ten minste 20 procent van de medewerkers bij nieuwe BBC-shows en shows van derden moet bestaan uit mensen die voldoen aan de door de omroep gestelde eisen. Hiermee wil de Britse omroep een diversere, meer inclusieve programmering bewerkstelligen.

Minstens 20 procent van alle medewerkers zou volgens de BBC moeten bestaan uit niet-witte mensen, mensen met een handicap of mensen die weten hoe het is om op te groeien in armoede.

Ook moet er bij gescripte of ongescripte producties ten minste één seniorfunctie worden vervuld door iemand die voldoet aan de diversiteitseisen.

Tot slot zal BBC Studios een eenjarig opleidingsprogramma ontwikkelen voor producenten en een mentorprogramma voor productieassistenten, scriptschrijvers en meer ervaren werknemers.

"Als de grootste contentproducent in het Verenigd Koninkrijk is het altijd mijn ambitie geweest dat BBC Studios Production vooroploopt in het ontwikkelen van gelijke kansen voor iedereen die wil toetreden tot - en gedijen in - onze branche", aldus Ralph Lee, contentdirecteur van BBC Studios. "Deze initiatieven zijn zeker geen wondermiddel en we werken daarom veel aan bedrijfscultuur en onderwijs om onze teams inclusiever te maken."

In juni liet de omroep al weten de komende drie jaar 100 miljoen pond (ruim 110 miljoen euro) te gaan investeren in de ontwikkeling van een diversere, meer inclusieve programmering.

Toen liet BBC weten diversere verhalen te willen laten zien, diversere productieteams te gaan inschakelen en te gaan samenwerken met productiehuizen die een diverse directie hebben.