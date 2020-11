In de kerstspecial van First Dates zullen oud-deelnemers terugkeren in het BNNVARA-programma, meldt de omroep maandag in een persbericht.

Onder hen bevinden zich ook de voormalige kandidaten Carin en Gerard, die elkaar via het televisieprogramma leerden kennen en ondertussen samen een kind hebben gekregen. Ook komen oud-deelnemers vertellen over relaties die inmiddels zijn verbroken.

In het datingprogramma, dat sinds 2015 in Nederland te zien is, worden twee onbekenden aan elkaar gekoppeld door matchmakers. Vervolgens gaan ze samen uit eten. De tien afleveringen omvattende kerstspecial is vanaf 14 december om 19.25 uur te zien op NPO3.