Beau van Erven Dorens gaat in een tweedelige special op zoek naar de deelnemers van de drie programma's die hij maakte over daklozen. Beau & De Daklozen brengt de deelnemers van The Amsterdam Project, Het Rotterdam Project en De Sleutel samen.

In de special zoekt de presentator de deelnemers op die in de diverse programma's een pinpas kregen met daarop 10.000 euro en directe toegang tot hulpverlening. In De Sleutel kregen vijf daklozen een eigen huis.

"Het weerzien met deze mensen, die hun ziel en zaligheid met de kijkers, mij en mijn team hebben gedeeld, was overweldigend. Alles kwam terug, tot in de kleinste details. Alle pijn, maar ook alle liefde", aldus Van Erven Dorens in een persbericht.

Het eerste deel is op 21 december om 20.30 uur te zien bij RTL 4. Deel twee volgt op 24 december op dezelfde zender om 22.30 uur.