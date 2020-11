De Top 2000 gaat dit jaar eerder van start. De hitlijst wordt al vanaf middernacht in de nacht van Kerstavond naar Eerste Kerstdag uitgezonden op NPO Radio 2.

Eerder werd de lijst pas rond een uur of acht in de ochtend op Eerste Kerstdag afgetrapt. Zendermanager Peter de Vries laat in een persbericht weten geen reden te zien om zo lang te wachten.

"Middernacht op Kerstavond is een heel mooi beginmoment en we hebben zo extra ruimte voor de muziek. Nu kunnen we meer albumversies van bepaalde nummers draaien die net iets langer duren dan de singlevarianten."

Het stemmen op de Top 2000 kan vanaf dinsdag 1 december, vanaf 8.00 uur. Op 7 december worden om 17.00 uur alle stemmen geteld.

In de voorafgaande jaren was het mogelijk om het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum te bezoeken. Of dat dit jaar doorgaat en onder welke omstandigheden is nog niet duidelijk.