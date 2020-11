De documentaire De zaak Nicky Verstappen: Achter de schermen bij het politieonderzoek van Ewout Genemans mag van de rechter uitgezonden worden op televisie. Jos B. probeerde zondag via een kort geding de uitzendingen, die gepland staan voor zondag- en maandagavond op RTL 4, te voorkomen.

Volgens de advocaten van de 58-jarige B. zou hij als dader worden neergezet in de documentaire en zou dat een onjuist beeld schetsen, omdat zijn zaak in hoger beroep nog loopt.

De rechtbank is het echter niet met deze claim eens en stelt dat de documentaire gewoon uitgezonden kan worden. No Pictures Please, het bedrijf van Genemans, was al jaren bezig met de documentaire. Peter R. de Vries, vertrouwenspersoon van de familie Verstappen, noemt het een "mooi" en "terecht" besluit.

De documentairemaker noemde zondagmiddag de stap van B. en zijn advocaten "een beetje laat". "De advocaten en Jos B. waren al maanden op de hoogte dat de documentaire gemaakt werd", vertelde hij in het NPO Radio 1-programma De Perstribune.

B. is op 20 november door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het misbruiken en ontvoeren van de elfjarige Verstappen in 1998. Hij kreeg daarnaast ook nog zes maanden cel voor het bezit van kinderporno. Zowel het Openbaar Ministerie (OM) als B. is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak.

De zaak Nicky Verstappen: Achter de schermen bij het politieonderzoek is zondag- en maandagavond te zien om 21.15 en 20.30 uur te zien op RTL 4.