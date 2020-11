Er keken zaterdagavond 530.000 mensen naar Corrie en haar mannen op NPO1, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het showprogramma werd uitgezonden ter nagedachtenis van Corrie van Gorp.

De Rotterdamse danseres, zangeres, actrice en comédienne overleed op 22 november op 78-jarige leeftijd.

In de jaren zeventig, tachtig en negentig was Van Gorp te zien in verschillende rollen in de revues van André van Duin, waar ze onder meer het populaire typetje Mevrouw de Bok speelde. Ook solo had ze succes met Corrie 'n Gouden Kracht en Corrie en haar mannen.

Het best bekeken programma van de zaterdag was het NOS Journaal van 20.00 uur. 2 miljoen mensen stemden hierop af. Satirisch programma Even tot hier staat met ruim 1,5 miljoen kijkers op de tweede plek. Oh, wat een jaar! maakt de top drie compleet met 1,48 miljoen kijkers.