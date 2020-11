Jos B., de man die op 20 november werd veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het misbruiken van Nicky Verstappen met fatale afloop, heeft een kort geding aangespannen tegen documentairemaker No Pictures Please en RTL. Dat meldt RTL Boulevard zaterdag. Hij wil een verbod op de uitzending van de tweedelige documentaire De zaak Nicky Verstappen: Achter de schermen bij het politieonderzoek.

No Pictures Please is opgericht door presentator Ewout Genemans. Genemans liep drie jaar lang mee met de recherche die de zaak van Nicky Verstappen onderzocht.

RTL Boulevard zegt de dagvaarding in handen te hebben die bij RTL is binnengekomen. Daarin staat onder meer: "Dit kort geding strekt tot het verkrijgen van een verbod." Volgens B.'s advocaat Adi van Koningsveld is er nog geen onherroepelijk vonnis in de zaak. Van Koningsveld stelt dat er sprake is van "onrechtmatig handelen".

Volgens de advocaat wordt B. gepresenteerd als dader, terwijl er nog een hoger beroep volgt. Ook zou de documentaire een inbreuk zijn op de persoonlijke levenssfeer van B.

Het kort geding komt zondag voor de rechter. De documentaire zou op zondag en maandag worden uitgezonden op RTL 4.