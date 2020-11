Richard Groenendijk heeft zich zaterdag op Instagram uitgelaten over de herdenkingsceremonie van de overleden actrice Corrie van Gorp. "Het was een intense en bescheiden middag", aldus de cabaretier.

Groenendijk was degene die de herdenkingsceremonie heeft geleid in het Oude Luxor Theater.

"Ik was het echter liever geweest op je tachtigste verjaardagsfeest, maar het is niet anders. Het was een intense en bescheiden middag. Net zoals jij een intense en bescheiden vrouw was. Marko en ik gaan jouw positiviteit en heerlijke lach ontzettend missen", aldus Groenendijk op Instagram.

Op de herdenking kwamen vele bekende oud-collega's af. Onder anderen André van Duin, Joke Bruijs, Lee Towers en Ronnie Tober waren aanwezig in het Oude Luxor Theater in Rotterdam.

Van Gorp overleed afgelopen week op 78-jarige leeftijd.