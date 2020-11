Er komt een tweede seizoen van de documentaireserie De jacht op de mocro-maffia. Misdaadjournalist John van den Heuvel duikt in de tweede reeks verder in de werkwijze van de maffiabende, zo maakt RTL vrijdag bekend.

In het nieuwe seizoen, dat uit vijf afleveringen bestaat, laat Van den Heuvel onder mee zien hoe motorbende Caloh Wagoh stelstelmatig wordt ingezet als klusbedrijf voor moordopdrachten van de beruchte misdadiger Ridouan T., wiens opkomst en ondergang uitgebreid aan bod kwam in het debuutseizoen.

Voor de serie sprak Van den Heuvel met insiders uit onder- en bovenwereld en reconstrueerde hij de wereldwijde zoektocht van politie en justitie naar de kopstukken van de zogenoemde mocro-maffia.

De criminele organisatie van T. zou verantwoordelijk zijn voor het merendeel van de meer dan vijftig liquidaties en vergismoorden die sinds 2012 in Nederland plaatsvonden. T. werd in december 2019 in Dubai aangehouden.

De jacht op de mocro-maffia wordt vanaf 4 december exclusief bij Videoland uitgezonden. Er komt wekelijks een nieuwe aflevering uit.