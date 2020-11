Humberto Tan keert terug als talkshowhost bij RTL. De 55-jarige presentator krijgt vanaf volgend jaar een praatprogramma op de zondagavond, zo maakt de zender vrijdag bekend.

Het is nog niet duidelijk wanneer de talkshow van Tan van start gaat. Hij gaat een presentatietrio vormen met Eva Jinek en Beau van Erven Dorens, de huidige talkshowpresentatoren op RTL 4. In de sportzomer van 2021 zal Tan de presentatie doordeweeks voor zijn rekening nemen. In het programma praat hij met zijn gasten over actualiteit, sport, entertainment, kunst en cultuur.

De 55-jarige Tan presenteerde van 2013 tot 2018 al de talkshow RTL Late Night op RTL 4. Vanwege teruglopende kijkcijfers werd hij in 2018 vervangen door Twan Huys, die binnen een jaar alweer vertrok. Sindsdien presenteren Jinek en Van Erven Dorens de talkshow bij de commerciële zender.

"Ik ben heel blij dat Humberto Tan weer een plek heeft op de late avond", aldus Peter van der Vorst, directeur content bij RTL Nederland. "Hij heeft in het verleden meer dan bewezen dat hij daar thuishoort. We hebben nu met Eva, Beau en Humberto een supertrio waarmee we het hele jaar door het gesprek van de dag kunnen voeren."

Tan zegt "blij verrast" te zijn met het verzoek van Van der Vorst om terug te keren als talkshowhost. "Tegelijkertijd vind ik het spannend, want er is veel veranderd: de locatie, het tijdstip en voorlopig nog zonder publiek in de studio. Maar ik ga er met mijn gasten een boeiend programma voor de kijker van maken."