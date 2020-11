Idris Elba gaat voor een BBC-special die rond de feestdagen wordt uitgezonden in gesprek met oud-Beatle Paul McCartney.

Het eenmalige programma, dat een uur duurt, wordt de komende weken opgenomen in Londen, schrijft Deadline vrijdag.

"Toen mij werd gevraagd of ik Paul McCartney wilde spreken, zei ik meteen ja... nadat ik me realiseerde dat het geen grap was", aldus Elba. "Wie zou dit niet willen?"

De 48-jarige Elba, die niet alleen acteur is maar ook muzikant en dj, voelt de 78-jarige McCartney aan de tand over zijn carrière als een van de succesvolste muzikanten uit de recente geschiedenis.