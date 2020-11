The Passion staat komend jaar in het teken van het thema 'Ik ben er voor jou', dat verband houdt met de coronacrisis. De processie met het lichtgevende kruis wordt gepresenteerd door Anita Witzier. The Passion trekt niet alleen door gaststad Roermond op Witte Donderdag, maar gedurende de veertig dagen voorafgaand aan de muzikale Paasvertelling ook door heel Nederland.

De Protestantse Kerk Nederland organiseert samen met lokale kerken in de veertig dagen voor Witte Donderdag in het hele land laagdrempelige The Passion-wakes en intieme coronaproof concerten.

"Op verschillende plekken in ons land stel ik de vraag: 'tegen wie wil jij zeggen: ik ben er voor jou?'", aldus Witzier. "Ik doe verslag van mijn bijzondere ontmoetingen en de indrukwekkende persoonlijke verhalen. De paasvertelling is voor mij een verhaal over vriendschap en vertrouwen, maar het is vooral een hoopgevend verhaal voor ons allemaal."

Jaarlijkse paasmusical gaat in 2021 door zonder EO

Met The Passion wordt jaarlijks het paasverhaal verteld in een musical met bekende zangers en acteurs die Bijbelse rollen op zich nemen.

"Dit thema sluit naadloos aan op waar wij als omroep voor staan", aldus KRO-NCRV directievoorzitter Peter Kuipers. "Tweeduizend jaar geleden was het Jezus die deze oproep deed om er te zijn voor elkaar. En juist in de afgelopen coronaperiode vol onzekerheid en verwarring hebben deze vijf woorden nog meer waarde gekregen."

Hoewel de EO eerder al als coproducent van The Passion stopte, gaat het evenement in 2021 door. Het gat in de financiering wordt gedekt door de KRO-NCRV en de Protestantse Kerk Nederland.

Musical wil meer diversiteit uitstralen

Vorige maand vertelde Kuipers in AD dat de musical meer diversiteit wil uitstralen. Op de vraag of Jezus dan ook door een vrouw gespeeld zou kunnen worden, antwoordde hij: "In theorie wel, ja. Of door iemand uit de lhbti-gemeenschap. Het accentverschil is dat we kiezen voor een vertaling naar de samenleving, waarbij de ander centraal staat. Daarbij sluiten we helemaal niemand uit."

The Passion zou dit jaar voor de tiende keer plaatsvinden. De binnenstad van Roermond was als locatie gekozen. Vanwege de uitbraak van COVID-19 werd echter gekozen voor een televisie-uitzending met een terugblik op eerdere edities.

The Passion is op donderdag 1 april 2021 om 20.30 uur te zien op NPO1.