Humberto Tan heeft van Esquire een prijs ontvangen voor zijn kledingstijl door de jaren heen. De 'oeuvreprijs' werd donderdag aan hem uitgereikt in het programma RTL Boulevard.

Het magazine Esquire reikt elk jaar een prijs uit aan de best geklede man van Nederland. Tan won de titel al eens in 1999, maar wordt nu nogmaals in het zonnetje gezet. Hij ontving de oeuvreprijs uit handen van hoofdredacteur Arno Kantelberg.

Kantelberg verzekert de presentator dat dit een prijs is die niet vaak wordt uitgereikt. Tan zegt verrast te zijn door de titel. "Het gaat niet alleen om de buitenkant, maar ook om hoe ik bewogen heb in de afgelopen 21 jaar", licht hij toe. "Dat maakt die prijs zo mooi. Het is heel leuk, een waardering voor wat je doet."

Tan omschrijft zijn stijl als 'soms ouderwets', omdat hij als gastheer nog graag een stropdas draagt, in tegenstelling tot veel van zijn collega's. Kantelberg noemt hem "het toonbeeld van goede smaak".

De titel van best geklede man van het jaar wordt donderdagavond uitgereikt. Bilal Wahib, Adriaan van Dis, Hans Kemmink, Ray Fuego, Jefferson Osei en Paul Rem zijn hiervoor genomineerd.