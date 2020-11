Over iets meer dan een maand kunnen Nederlanders weer dagelijks de belevenissen volgen van landgenoten en Vlamingen die voor langere tijd bivakkeren in het Big Brother-huis. Rolf Wouters was in 1999 de presentator van de eerste, nog altijd populairste reeks en blikt in gesprek met NU.nl terug op die periode.

De terugkeer van het programma ging eigenlijk langs Wouters heen. "Ik woon in Portugal, daar loopt Big Brother nog steeds. Ik dacht eigenlijk dat het in Nederland ook nog langer bezig was, maar het is alweer vijftien jaar geleden of zo", vertelt de presentator.

Wouters en Daphne Deckers waren in 1999 de gezichten van het eerste seizoen van Big Brother. Hij was destijds werkzaam voor Veronica, de omroep die het programma samen met Endemol maakte, en werd gevraagd voor de presentatieklus. "Ik vond mezelf eigenlijk niet geschikt", bekent de presentator. "Ik was een echte entertainmentpresentator. Maar in Big Brother vervulde ik meer de rol van nieuwslezer, omdat ik verslag moest doen van wat er in het huis was gebeurd."

Toen Big Brother een succes werd - na een aantal weken keken er dagelijks anderhalf miljoen mensen naar onder anderen Bart Spring in 't Veld, Ruud Benard en Sabine Wendel - werd besloten dat er een extra, wekelijks programma moest komen. Daarin moesten de gebeurtenissen van de afgelopen week voorbijkomen. "Daarin werd alles besproken. Ik ging in gesprek met psychologen en kreeg meer ruimte om een volwaardig programma te vullen", legt Wouters uit.

Tot verbazing van de programmamakers bleven de kijkcijfers stijgen. Het succes zei de presentator echter niet zoveel. "Ik was al bekend, dus ik werd er niet populairder door. Maar Big Brother ging ook helemaal niet om mij, het ging echt om het programma, om de groep mensen."

170 Big Brother 1999 - Het Begin

'In hedendaagse versie veel modellentypes'

Bart won de finale, die door ruim 3,5 miljoen mensen werd bekeken. Ruud werd tweede. "Ze kwamen samen naar buiten, wat te zien was in een live-uitzending", vertelt Wouters. "Dat was al best bijzonder in die tijd, omdat dat kostbaar was om te maken."

Maar nog opmerkelijker vond Wouters de enorme menigte bij het Big Brother-huis in Almere. "Bart en Ruud leken wel The Rolling Stones, enorme popsterren. In psychologisch opzicht was dat heel interessant. De mensen die werden bekeken, waren in honderd dagen uitgegroeid tot culthelden. Ze waren enorm geliefd, alsof het vrienden van het publiek waren geworden."

De presentator is erg te spreken over de samenstelling van de groep. "Het waren 'gewone mensen'. Heel sympathiek en allemaal heel verschillend, van jong tot ouder. Dat maakte het juist zo leuk. Je ziet in de hedendaagse versies in andere landen dat er vooral is gecast op jonge modellentypes."

Of de bewoners van het nieuwe Big Brother-huis ook tot zo'n groep behoren, is nog niet duidelijk. Ook over de verdere invulling is nog niet veel bekendgemaakt. Wouters gaat in elk geval kijken. "Ik ben benieuwd hoe anders het programma wordt in de tijd van nu. Eigenlijk hoef je er niet veel aan te veranderen, want er gaat een nieuwe generatie publiek kijken die Big Brother nog niet eerder heeft gezien."

Maar de impact die het programma ruim twintig jaar geleden had, kan volgens de presentator niet overtroffen worden. "Het was destijds helemaal nieuw om het ook online te kunnen volgen via streaming video. Dat was toen net technisch mogelijk, maar alles haperde nog wel. Dat maakte het extra spannend en dat was ook echt een onderdeel van Big Brother. Dat zal nu veel normaler zijn, wat ook logisch is. De opkomst van internet heeft de wereld toch veel kleiner gemaakt."