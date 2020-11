Journalist en programmamaker Danny Ghosen stapt over van de NTR naar de VPRO. Dat maakt de VPRO woensdag bekend.

Vanaf het nieuwe jaar gaat Ghosen reportageseries en andere programma’s maken bij de VPRO. Het is nog niet bekend welke programma's dat precies zullen zijn, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

"Dit jaar ben ik tien jaar journalist, een mijlpaal als ik terugblik op mijn komst naar Nederland als 15-jarige vluchteling", aldus de 42-jarige Ghosen.

"De afgelopen jaren heb ik steeds meer mijn eigen stijl ontwikkeld als programmamaker. Met de overstap naar de VPRO wil ik dit verder doorzetten. Ik kijk ernaar uit te werken met nieuwe ervaren teams en mijn programma’s verder te verdiepen. Ik ben blij dat ik na vijf mooie jaren bij de NTR mijn volgende stap binnen de publieke omroep kan zetten."

Ghosen was een paar maanden terug nog in Libanon, zijn geboorteland, om de gevolgen van de verwoestende explosie in Beiroet te onderzoeken voor De Slag om Libanon.