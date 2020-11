De kwalificatieduels van de Oranjevrouwen zijn de komende vier jaar exclusief bij de NOS te zien. De eerste wedstrijd, in de aanloop naar het WK van 2023, wordt in september 2021 uitgezonden.

De NOS meldt daarnaast dat ook de belangrijkste oefeninterlands van het vrouwenelftal live uitgezonden zullen worden. "Met deze verbintenis zijn de belangrijkste duels van de voetbalmannen en -vrouwen, zowel in de Eredivisie als van Oranje, de komende tijd bij de NOS te volgen", laat algemeen directeur Gerard Timmer weten.

Timmer benadrukt dat de wedstrijden via radio, televisie en internet te volgen zijn. "Met onze journalistieke aanpak betekent dat het hele jaar door aandacht voor vrouwenvoetbal. En dat is goed voor de sport."

Het Nederlands vrouwenelftal komt in de zomer van 2021 eerst nog in actie op de Olympische Spelen. Daarna starten de kwalificatiewedstrijden voor het WK, dat in 2023 plaatsvindt in Australië en Nieuw-Zeeland. Ook tijdens het toernooi zendt de NOS alle wedstrijden uit. Later zijn ook de kwalificatieduels voor het EK van 2025 exclusief bij de zender te zien.

Veronica verwierf in 2017 de uitzendrechten voor alle kwalificatiewedstrijden van de Oranjevrouwen. De zender volgt het elftal in de aanloop naar het EK van 2021. Op 1 december komt de ploeg nog in actie tegen Kosovo.