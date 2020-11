RUMAG heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op de ophef die eind maart ontstond na een item in Zondag met Lubach. In het programma werd beweerd dat het mediaplatform geld aan de coronacrisis verdient door spullen met gekopieerde teksten te verkopen, maar RUMAG vertelt in gesprek met Nieuwe Revu dat veel hiervan toevalligerwijs al bestond.

"Deze klap voelde als onrechtvaardig en maakte me boos. De punten uit het bewuste item waren niet per se pertinent onwaar, maar het werd wel heel zwart-wit neergezet", zegt RUMAG-directeur Danny Membre.

Hij stelt dat de nuance ontbrak: "Het is niet zo dat we alleen maar quotes pakken om deze op T-shirts te zetten en we er verder niet meer naar kijken. Veel dingen die wij met onze beste wil zelf bedachten, bleken vaak al te bestaan. Zo simpel is het."

Membre legt uit dat ze hun teksten inmiddels door meerdere collega's laten bekijken om zich ervan te verzekeren dat ze origineel zijn. "Bij twijfel doen we het niet. Al wil dat niet zeggen dat we nooit meer een fout zullen maken. We produceren duizenden quotes, maar het blijft mensenwerk."

Inmiddels zijn RUMAG en Arjen Lubach, de presentator van Zondag met Lubach, met elkaar in gesprek gegaan. "Arjen en ik zijn inmiddels weer oké met elkaar. Hij sloot ons gesprek af met de hoop dat we sterker uit deze situatie komen en dat is ook ons doel."

Topman legde functie neer

De makers van Zondag met Lubach beschuldigden het bedrijf eind maart ervan misbruik te maken van een benefietactie en plagiaat te plegen met teksten op zijn populaire T-shirts. De makers rekenden uit dat RUMAG tienduizenden euro's verdiende aan zijn goededoelenactie rondom het coronavirus.



Topman Thijs van der Heide ontkende de aantijgingen stellig, maar de storm van kritiek ging daardoor niet liggen. Hij legde kort daarna zijn functie neer.

Zondag met Lubach begon daarop zelf met de verkoop van T-shirts. Daarop stonden dezelfde teksten als op de shirts die door het bedrijf werden verkocht, maar dan met komma's in plaats van de door RUMAG gebruikte punten. De redactie verkocht onder meer T-shirts met daarop de tekst 'Ik, Geloof, In, Jou, En, Mij'. Deze actie leverde 283.000 euro op voor het Rode Kruis.