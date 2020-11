Netflix heeft Chappelle's Show op het verzoek van Dave Chappelle verwijderd uit de het aanbod van de streamingdienst, laat de komiek dinsdag weten via Instagram.

Chappelle had geen goed gevoel bij het aanbieden van de show, die in de periode 2003 tot 2006 werd uitgezonden door Comedy Central. De Amerikaanse komiek was in 2005 met ruzie vertrokken bij de productie.

Comedy Central had na Chappelle's vertrek nog enkele afleveringen gemaakt van nog niet eerder uitgezonden sketches. Volgens de 47-jarige komiek was hij daarvoor niet betaald, omdat zijn vertrek juridisch gezien zou neerkomen op contractbreuk.

Chappelle prijst Netflix. "Netflix heeft meer gedaan dan je van een zakenrelatie zou verwachten."

In 2016 tekende Chappelle een contract met Netflix. De komiek zou toen naar verluidt 60 miljoen dollar (ongeveer 50 miljoen euro) gaan verdienen voor drie shows die op de streamingdienst zouden worden aangeboden.

Chappelle's Show was te zien via het Amerikaanse aanbod van Netflix. De show is nog te zien op Comedy Central en via de streamingservice van moederbedrijf Viacom, CBS All Access.