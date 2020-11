Presentator Beau van Erven Dorens zal wanneer Jinek op 4 januari weer begint, te zien zijn op zondag. Dat bevestigt RTL dinsdag aan NU.nl. De presentator gaat in het weekend de talkshow RTL Exclusief presenteren.

Eva Jinek presenteert vanaf 4 januari weer Jinek, van maandag tot en met vrijdag. In het voorjaar van 2021 keert Van Erven Dorens weer terug met Beau.

In RTL Exclusief gaat de presentator iedere zondag in gesprek met personen die het afgelopen jaar veel in het nieuws zijn geweest.

Beau is momenteel iedere doordeweekse dag om 22.00 uur te zien op RTL4.