Presentator Trevor Noah presenteert eind januari de 63e uitreiking van de jaarlijkse Grammy Awards. Dit werd dinsdag bekendgemaakt door de organisatie van de muziekprijzen, The Recording Academy en tv-zender CBS.

"Ondanks dat ik ontzettend teleurgesteld ben dat ik niet mag zingen en ik niet genomineerd ben voor beste popalbum, voel ik me vereerd dat ik dit evenement mag presenteren", zegt Noah, vooral bekend als presentator van het satirische programma The Daily Show (dat voor de coronacrisis tijdelijk is omgedoopt tot The Daily Social Distancing Show).

Noah maakte vorig jaar kans in de categorie beste comedyalbum met Trevor Noah: Son of Patricia. "Als eenmalig Grammy-genomineerde ben ik de ideale persoon om troost te bieden aan iedereen die niet wint, aangezien ik weet hoeveel pijn het doet om niet te winnen", aldus de presentator.

De Grammy Awards worden op 31 januari uitgereikt. Later dinsdag worden alle genomineerden bekendgemaakt. Dit jaar werd de show rondom de Grammy's door Alicia Keys gepresenteerd.