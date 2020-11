PowNed zendt sinds dit jaar De gevaarlijkste wegen van de wereld uit, maar omroepbaas Dominique Weesie vindt het geen typisch PowNed-programma. Volgens hem is het een tegemoetkoming aan NPO 3-netmanager Suzanne Kunzeler, zegt hij in NRC.

"BNNVARA wilde het programma kwijt, Suzanne wilde het voor NPO3 behouden", zegt Weesie in gesprek met de krant.

"Je moet af en toe meegaan met een verzoek. Als ik de netmanager help, helpt zij mij de volgende keer misschien met het programmeren van een echt PowNed-programma."

Kunzeler laat in een reactie aan de krant echter weten dat de bereidheid van Weesie niet per se tot "uitruil" moet leiden. "Het is niet zo dat doordat PowNed dit programma uitzendt de omroep ook andere of meer programma's krijgt."

NRC voerde een gesprek met de bazen van omroepen die enkele jaren terug tot het publieke bestel wilden treden: Bert Huisjes (Wakker Nederland), Willemien van Aalst (Human) en Weesie.

'Het was gekkenwerk'

Huisjes laat onder meer weten dat hij er bewust voor heeft gekozen relatief goedkope programma's te maken, waarvan een veelvoud kan worden opgenomen. Zo kost een drie uur durende aflevering van Goedemorgen Nederland hem 15.000 euro, "maar dan ben ik er wel iedere dag".

Weesie koost er aan het begin juist voor om bijna het gehele omroepbudget (85 procent) in te zetten voor het maken van één nieuwsprogramma.

"Het was gekkenwerk. De eerste aflevering is op diezelfde dag gemaakt. We hadden niks! Ik stond te stuntelen in de studio. Ik had vier verslaggevers die per persoon drie items op een dag moesten draaien. En elke dag kon er iets misgaan. Dan was er weer een auto stuk. Of het geluid onder een opname ontbrak."