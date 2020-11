Na het succes van Het beste van… 50 jaar Toppop van AVROTROS kunnen we een tweede seizoen met vijf nieuwe afleveringen verwachten, waarvan een anderhalve uur durende als afsluiter. Ad Visser, die met fans en gasten terugblikt op het roemruchte verleden van de show, bleef ondanks alle hysterie altijd nuchter rondom alle beroemdheden.

"Ik zag ze als topartiesten, maar ook gelijkgestemde zielen. Gewoon goede medemuzikanten", vertelt Visser over bekende namen als Michael Jackson aan NU.nl. "Ik vond het leuk dat hij er was, maar het is niet zo dat je daar nou van achterover slaat."

Visser trok ook in de lunchpauzes met de artiesten op. "Dan vroeg ik of ze samen muziek wilden spelen. Met de Bee Gees was het zelfs zo leuk dat ze me een gesigneerde gitaar cadeau gaven. Dat zijn natuurlijk geweldig mooie herinneringen."

Ook achteraf is hij er nog nuchter onder. "Ik zat al in de muziekbusiness en stond zelf ook op het podium als rockdichter met m'n elektrische gitaar. Dit was dus gewoon m'n dagelijkse leven, ik voelde me helemaal thuis."

'Queen moest zelf bijbetalen'

Dat de artiesten heel graag te gast wilden zijn was duidelijk. "Voor 1.800 gulden kwam Queen hier naartoe, de rest moesten ze zelf betalen. Ze wilde namelijk graag komen. Het was al gauw bekend dat als je in Toppop kwam in 'The Nederlands', je een grote kans had om in heel Europa door te breken."

Hoewel ontmoetingen met internationale beroemdheden niet meer wekelijks op de agenda staan, is zijn leven naar eigen zeggen nog steeds erg spannend. "Ik sta nog steeds op het podium. Voor de coronaperiode stond ik in het DeLaMar Theater met Bowie Talks, daar heeft Albert Verlinde me voor gevraagd omdat ik een goede band had met David Bowie en dit een mooie verbinding was met de musical Lazarus."

'Ook boeiend voor de jongere generatie'

Het succes van het eerste seizoen van Het beste van… 50 jaar Toppop, dat vanaf augustus vijf weken lang te zien was, is de reden dat er nu ook een tweede seizoen komt. "Het is niet alleen een nostalgisch programma maar ook boeiend voor de jongere generatie", aldus de presentator. "Zij maken op TikTok grappige dansjes op deze hits en krijgen vaak nu pas de gezichten achter deze muziek te zien."

Het tweede seizoen van Het beste van... 50 jaar Toppop is vanaf 25 november om 20.25 uur te zien op NPO3.