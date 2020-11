De makers van de in 2016 verschenen documentairereeks Schuldig zijn blij dat hun serie over het lot van schuldenaren in het Amsterdamse stadsdeel Noord zoveel heeft losgemaakt. In de VPRO Gids zeggen ze vooraf op een mentaliteitsverandering te hebben gehoopt.

"Schuldenaren zijn niet alleen schuldig. Ze zitten vast in het alles vermorzelende systeem dat we hebben opgetuigd", zegt Ester Gould, een van de makers.

Sarah Sylbing, de andere maker: "Ik denk dat een documentaireserie, maar hetzelfde geldt voor fictie, soms meer impact heeft dan een beleidsstuk of een onderzoek."

De zesdelige serie won niet alleen de Zilveren Nipkowschijf voor het beste televisieprogramma, maar zorgde er ook voor dat Gould en Sylbing werden uitgeroepen tot Journalist van het Jaar (juryprijs van Villamedia). Toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma kreeg zelfs Kamervragen naar aanleiding van de serie.

Vanaf maandag is hun nieuwe docureeks Klassen te zien. Deze serie speelt zich ook af in Noord, maar concentreert zich op kansenongelijkheid in het basisonderwijs.

"We wilden alle perspectieven horen om te begrijpen waar en waarom het schoolsysteem vastloopt", vertelt Gould. "We vertellen onszelf het sprookje dat er gelijke kansen zijn voor iedereen. Dat iedereen er kan komen, als je maar had genoeg je best doet. Die ontkenning drijft ons. En dat school écht het verschil kan maken. Dat wilden we laten zien."

De nieuwe reeks is vanaf maandag 21.35 uur te zien op NPO1.