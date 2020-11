Linda de Mol gaat voor Linda's Wintermaand in gesprek met onder anderen Matthijs van Nieuwkerk, Martien Meiland, Floortje Dessing en Natacha Harlequin. In de variant op haar interviewprogramma Linda's Zomerweek spreekt de presentatrice de bekende Nederlanders over hun afgelopen jaar.

"Juist aan het eind van het jaar, in de donkere dagen voor Kerst, is het fijn om met mensen te praten voor wie het een bepalend jaar is geweest en terug te kijken op wat er allemaal is gebeurd", zegt De Mol.

"Het is een prettig soort 'slow tv' en doet denken aan de goeie gesprekken die kunnen ontstaan aan de keukentafel met vrienden, met een fles wijn."

De namen van de andere gasten worden later bekendgemaakt. Linda's Wintermaand is vanaf zondag 6 december elke week om 20.00 uur te zien op SBS6 en is later ook als podcast terug te luisteren.