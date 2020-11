The Queen's Gambit, over een schaakwonder, is met 62 miljoen streams in de eerste 28 dagen de meest bekeken Netflix-serie van één seizoen in vier weken tijd ooit, meldt de streamingdienst maandag via Twitter.

Netflix doet geen uitspraken over het vorige record. De streamingdienst baseert streaminggegevens op huishoudens die minimaal twee minuten van een serie bekijken.

Volgens de streamingdienst is de film Extraction met in totaal 99 miljoen streams de best bekeken Netflix-productie van 2020.

The Queens's Gambit is een fictief verhaal dat gebaseerd is op het gelijknamige boek van Walter Tevis uit 1983 en zich afspeelt in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Het boek bereikte in november, 37 jaar na zijn verschijning, de bestsellerlijst van The New York Times.

Netflix bracht de zevendelige serie uit op 23 oktober. Normaliter duren gelimiteerde Netflix-series niet langer dan één seizoen.

Schaken wint aan populariteit door The Queen's Gambit

De hoofdrol in The Queen's Gambit wordt gespeeld door Anya Taylor-Joy. Haar personage Elizabeth Harmon worstelt in haar ambitie om de grootste schaker ter wereld te worden met emotionele problemen en een drugs- en alcoholverslaving.

Volgens Indiewire is het aantal aanvragen voor schaakspellen bij verschillende leveranciers toegenomen door het succes van de serie. Netflix laat weten dat de vraag 'hoe leer ik schaken?' in negen jaar niet zo veel gesteld is via Google.