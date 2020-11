René Froger en Horace Cohen zijn vanaf 1 januari naast andere bn'ers te zien in een nieuw SBS6-programma genaamd Code van Coppens – De Wraak van de Belgen. Dat meldt Talpa in een persbericht. In het programma moeten duo's van bn'ers uit een escaperoom zien te ontsnappen.

Bekende Nederlanders nemen het in het nieuwe programma in duo's tegen elkaar op. Zo moeten ze wetenschappelijke experimenten doen en puzzels oplossen.

Het van oorsprong Belgische programma wordt vanaf 1 januari wekelijks om 20.30 uur uitgezonden op SBS6. In de eerste aflevering neemt René Froger het met zijn zoon Didier Froger op tegen Ruben van der Meer en Horace Cohen.

In de hieropvolgende afleveringen zijn onder andere Olcay Gulsen, Ruud de Wild en Toprak Yalciner te zien.