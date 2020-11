Hans van Zetten neemt per direct afscheid bij de NOS, meldt de omroep maandag. De 72-jarige turncommentator trekt zijn conclusies naar aanleiding van omstreden uitspraken uit 2011 die onlangs aan het licht kwamen.

Uit recente publicaties bleek dat Van Zetten zich negen jaar geleden ongepast en kwetsend had uitgelaten over jonge turnsters bij Pro Patria, de Zoetermeerse turnvereniging waar hij erelid van is.

De publicaties leidden tot een gesprek tussen de NOS en Van Zetten. De commentator liet in het gesprek weten dat hij stopt als freelance-commentator en de NOS vindt dat een verstandig besluit.

"De gedane uitlatingen passen op geen enkele manier bij alles waar wij als NOS voor staan. De vakkennis van Hans als turncommentator staat volstrekt buiten kijf, maar ons vak gaat ook over geloofwaardigheid", zegt Maarten Nooter, hoofdredacteur van NOS Sport.

"Anno 2020 zitten we nog volop in de onthullingen over misstanden in de turnwereld. Daar moet een NOS-commentator onbevangen en met respect over kunnen spreken en oordelen. En dus is dit een wijs besluit, hoe jammer het ook is dat het na 34 jaar zo afloopt."

Van Zetten commentator bij olympische titel Zonderland

Van Zetten was jarenlang commentator bij belangrijke turnwedstrijden. Hij is onder meer bekend van zijn enthousiaste commentaar bij de oefening waarmee Epke Zonderland in 2012 olympisch goud pakte op de rekstok. "Hij stáát, en ik sta ook, het is ongekend", zei hij toen onder meer.

In een persoonlijke verklaring heeft Van Zetten, die zich over onder anderen turnsters Verona van der Leur, Suzanne Harmes en Gabrielle Wammes kwetsend had uitgelaten, zijn excuses aangeboden aan de NOS. "In retrospectief vind ik de zinnen hard en mogelijk kwetsend, en sowieso niet passend voor waar ik als oud-coach en bondscoach voor sta", zegt hij.

"Ik heb jullie geweldige turnprestaties jarenlang op tv met veel passie van duiding voorzien. Miljoenen kijkers genoten mee. En dan verdienen jullie het zeker niet dat ik mij zo laatdunkend heb uitgelaten over jullie getuigenissen eind 2011. Voor die beschreven uitlatingen bied ik mijn oprechte verontschuldigingen aan."

De turnsport ligt momenteel al onder een vergrootglas na een reeks onthullingen over mentale en soms fysieke mishandeling door coaches, ook in Nederland. Er loopt nog een onafhankelijk onderzoek naar de misstanden in het turnen.