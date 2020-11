Donald Trump verdwijnt hoogstwaarschijnlijk in januari uit het Witte Huis, maar niet uit het zicht van zijn kiezers. Volgens ingewijden werkt de huidige president van de Verenigde Staten aan een manier om langdurig media-aandacht te krijgen. Maar eenvoudig wordt dat niet.

Toen Trump in 2004 gecast werd voor The Apprentice, stond hij aan de rand van een faillissement. De talentenshow van NBC werd een groot succes en leverde hem volgens The New York Times tot aan het einde van het programma in 2015 bijna een half miljard dollar (ruim 420 miljoen euro) op.

Toen hij tijdens de presidentsverkiezingen in 2016 vreesde te verliezen van Hillary Clinton, speelde Trump opnieuw met het idee langdurig op televisie te verschijnen. Vooral om het geld dat in zijn campagne was gestoken terug te verdienen. Zijn angst om te verliezen bleek ongegrond en de mediaplannen gingen de ijskast in.

Vier jaar later lijkt Trump deze plannen alweer te laten ontdooien. Als het aanvechten van de verkiezingsuitslag geen vruchten blijkt af te werpen, moet Trump na 20 januari namelijk gewoon weer een baan zoeken. Maar liever zou de zittende president over vier jaar nog een keer willen proberen president te worden, zeggen politieke experts.

Een gastoptreden, een eigen programma of een eigen zender?

Tot die tijd moet hij in de aandacht van zijn kiezers blijven. En dat zijn er nogal wat. Volgens een opiniepoll van Reuters/Ipsos is 52 procent van de Republikeinse kiezers ervan overtuigd dat Joe Biden de overwinning van Trump heeft afgepakt. Een vast gastoptreden in een bestaand programma, een eigen televisieprogramma of zelfs een eigen medianetwerk zouden oplossingen kunnen bieden.

Maar er is nog een reden waarom hij dit keer wel zijn plannen zal doorvoeren. In de aanloop naar de verkiezingen leek het waarschijnlijk dat Trump bij verlies zou worden verwelkomd als presentator op Fox News, waarmee hij lang vriendschappelijke banden onderhield.

Trump woest over verslaggeving op Fox

Maar Trump is woest over de verkiezingsverslaggeving van Fox en zou van plan zijn de succesvolste conservatieve zender van de troon te stoten. De nieuwswebsite Axios, opgezet door enkele voormalig medewerkers van nieuwsorganisatie Politico, meldde begin november als een van de eerste media dat Trump aan vrienden zou hebben verteld een eigen mediabedrijf op te willen zetten.

Een eigen netwerk voor de Amerikaanse kabeltelevisie markt lijkt te kostbaar en te veel tijd te vergen. Het aantal 'kabelkijkers' neemt gestaag af en zelfs Oprah Winfrey had ontzettend lang nodig een vaste, grote groep kijkers aan haar zender te binden. Daarnaast zou Trumps grillige houding volgens experts langdurige overeenkomsten met adverteerders onmogelijk maken.

Dan maar een programma optuigen voor een bestaande zender, zou je denken. Fox News is daarvoor de meest geschikte partner, maar viel dus bij Trump in ongenade. En al zouden ze hun ruzie bijleggen, geen enkele grote Amerikaanse zender heeft volgens Indiewire ooit met individuen samengewerkt die een gooi deden naar het presidentschap. Zelfs Fox niet.

Kleinere stations, zoals het Trump-gezinde Newsmax en One America News Network, zullen door hun beperkte kijkcijfers waarschijnlijk niet in aanmerking komen. Geruchten dat Trump Newsmax volledig zou willen overnemen, werden trouwens door de CEO van het bedrijf recentelijk van de hand gewezen.

'Hij zal dan uiteindelijk gewoon de zoveelste stem in de media worden'

Ten aanzien van al deze hindernissen zou Trump er volgens kenners goed aan doen een digitaal mediakanaal in het leven te roepen, waarop zijn Make America Great Again (MAGA-)aanhangers zich tegen een maandelijks tarief op zouden kunnen abonneren. Een online medium kan zich ook volledig schikken naar de manier waarop Trump zich de afgelopen vier jaar in de media heeft geprofileerd; namelijk met korte, felle bijdragen op strategisch geplande momenten.

Aan het oprichten van een eigen medium, in welke vorm dan ook, kleeft volgens voormalig correspondent en nieuwsanchor van CNN Frank Sesno echter een groot nadeel. Tegen Deadline zegt hij dat de stem van Trump gemarginaliseerd zal worden als hij zich aan ergens langdurig aan verbindt. "Hij zal dan uiteindelijk gewoon de zoveelste stem in de media worden."

Maar ongeacht de manier waarop Trump terug in beeld zal komen, zien zowel de Amerikaanse alsook de internationale media zich met een enorme uitdaging geconfronteerd. Universitair onderzoeker, docent journalistiek en oud-baas van CBS News Andrew Heyward zegt (eveneens in gesprek met Deadline) dat bijna alles wat Trump als onofficiële leider van de Republikeinen (meer dan 73 miljoen mensen stemden niet op Biden) de komende vier jaar gaat zeggen over het reilen en zeilen in het Witte Huis, nieuwswaardig kan worden. De media moeten er volgens Heyward echter zelf op toezien dat ze geen onwaarheden verspreiden.