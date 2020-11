Jan Versteegh neemt de presentatie van de nieuwe quiz Iedereen is van de wereld op zich. Het programma is vanaf januari te zien op SBS, meldt de zender maandag.

In het programma nemen twee teams, bestaande uit een onbekende teamcaptain en twee bekende Nederlanders, het tegen elkaar op. Ze moeten vragen beantwoorden op basis van uitspraken van 27 wereldburgers uit negen landen die in hun eigen huis werden geïnterviewd voor het programma.

Goed beantwoorde vragen leveren reiskilometers op, waarmee de winnende teamcaptain uiteindelijk een reis kan maken. Door welke bekende Nederlanders zij worden bijgestaan, wordt later bekendgemaakt.

Het concept van het programma is gebaseerd op de Belgische quiz Donderen in Keulen. De eerste aflevering wordt op 2 januari uitgezonden op SBS6.

Voor Versteegh is het zijn tweede nieuwe programma in korte tijd. Eerder deze maand werd bekend dat de Lingo-presentator ook Klein maar Fijn, een zoektocht naar de beste miniatuurbouwer van Nederland, gaat presenteren. Die show is vanaf 6 december te zien.