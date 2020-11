Nicolette Kluijver is vanaf 6 januari te zien in De Perfecte Verbouwing, een nieuw programma van RTL waarin architecten met behulp van virtual reality een huis verbouwen. Twee ontwerpers leggen hun ontwerp voor aan deelnemers die hun huis willen laten verbouwen en vervolgens moet er een keuze worden gemaakt.

Elke week maken twee architecten met behulp van virtual reality een ontwerp, zodat de kandidaten al precies kunnen zien hoe hun huis eruit zou komen te zien. Vervolgens onthult Kluijver welk van de twee ontwerpen er wordt gekozen, waarna de echte verbouwing van start gaat.

De presentatrice noemt het verbouwingsprogramma een nieuw genre in haar "palet bij RTL". "Het is geweldig om dit programma te presenteren, omdat het echt een feelgoodprogramma is. Ik hoop dat iedereen net zo gaat genieten als ik heb gedaan tijdens de opnames. Dankzij de waanzinnige, bijna magische, VR-technologie worden de mooiste verbouwingen gerealiseerd."

Architecten Britta van Egmond, Maxim Winkelaar en Jeroen de Nijs wisselen elkaar in toerbeurten af en zullen dus om de week in het programma te zien zijn.

De Perfecte Verbouwing is vanaf woensdag 6 januari wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.