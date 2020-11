Patrick Quinn, de medebedenker van de populaire Ice Bucket Challenge, is zondag op 37-jarige leeftijd overleden aan de spierziekte ALS. Dat meldt zijn familie zondag op Facebook. Met de challenge werd wereldwijd aandacht gevestigd op de dodelijke spierziekte. Het initiatief haalde uiteindelijk 220 miljoen dollar (141 miljoen euro) op voor onderzoek naar ALS.

De New Yorker werd in 2013, een maand na zijn dertigste verjaardag, gediagnosticeerd met de spierziekte. Een jaar later zorgde hij samen met vriend en Ice Bucket Challenge-bedenker Pete Frates ervoor dat de actie wereldwijd viraal ging. Frates overleed afgelopen december op 34-jarige leeftijd aan ALS.

Quinn zette zijn bekendheid na de challenge in om meer bewustzijn voor de spierziekte te creëren. Zo sprak hij geregeld voor kleine en grote groepen en hield hij jaarlijkse Ice Bucket Challenges.

Bij de challenge werden personen uitgedaagd binnen 24 uur een emmer ijswater over zichzelf heen te gooien. Als ze dat niet deden was het de bedoeling dat ze geld doneerden aan een ALS-organisatie. Vaak deden deelnemers zowel de challenge als het doneren.

Door de Ice Bucket Challenge stroomden de donaties bij ALS-organisaties binnen, ook bij Stichting ALS Nederland. Onder de deelnemers waren beroemdheden als oud-president George W. Bush, Oprah Winfrey, Lady Gaga en president Donald Trump.

Oorzaak ALS nog altijd onbekend

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen, waardoor spieren niet meer goed kunnen functioneren. Geleidelijk komen steeds minder signalen vanuit de hersenen aan bij de spieren. ALS is meestal een pijnloze ziekte, waarbij de zintuigen van de patiënt ook blijven werken. De oorzaak van overlijden door ALS is vaak het uitvallen van de ademhalingsspieren.

De precieze oorzaak van ALS is nog onbekend. Ook zijn er geen medicijnen die de ziekte kunnen voorkomen of bestrijden. Nederland telt op dit moment 1.500 patiënten die lijden aan ALS, jaarlijks overlijden er 500 en komen er ook 500 nieuwe patiënten bij.

De levensverwachting na diagnose is meestal zo'n drie tot vier jaar, maar er zijn ook gevallen bekend waarbij iemand nog meer dan tien jaar leefde. Een van de bekendste ALS-patiënten was de Britse natuurkundige Stephen Hawking, die ruim 55 jaar met de spierziekte leefde.