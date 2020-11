Britt Dekker heeft zondag bevestigd dat er een nieuwe reeks komt van het SBS6-programma Wie van de Drie. De 28-jarige presentatrice is een van de vaste panelleden van het spelprogramma. Dekker bevestigde het nieuwe seizoen in reactie op een vraag van een fan op Twitter.

In het programma moeten panelleden Dekker, Martien Meiland, Ryanne van Dorst en Najib Amhali proberen te achterhalen wie van de drie kandidaten bijvoorbeeld de echte Elvis-imitator, uitsmijter of datingcoach is.

Ieder panellid krijgt een minuut om de drie kandidaten te onderwerpen aan een spervuur van vragen en instinkers.

Het spelprogramma, dat in 1963 voor het eerst op de buis was, keerde dit najaar terug op de Nederlandse televisie met Wendy van Dijk als presentatrice.