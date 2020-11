Zo’n 2.331.000 mensen hebben vrijdagavond naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van The Voice of Holland op RTL 4 gekeken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De seizoenspremière van de talentenjacht is hiermee het best bekeken programma van de vrijdagavond. Vorig jaar trok de eerste aflevering van het seizoen 1,96 miljoen kijkers.

Tijdens de zogeheten blind auditions ziet de jury, bestaande uit Anouk, Jan Smit, Ali B en Waylon, niet wie er op het podium staat.

Deze auditierondes nemen in totaal acht afleveringen in beslag, waarna de uitverkoren kandidaten verder zullen strijden om een platencontract, een geldprijs en een auto. De presentatie is in handen van Chantal Janzen en Martijn Krabbé.

Het op een na best bekeken programma van de vrijdag was het NOS Journaal van 20.00 uur. Ruim 2 miljoen mensen stemden hierop af. Talkshow Beau, direct uitgezonden na The Voice of Holland, staat met ruim 1,5 miljoen kijkers op de derde plek.