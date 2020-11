Edwin Evers mist het radiomaken niet en wil geen ochtendshow meer, vertelt hij in het BNR-programma Ask Me Anything. De voormalig radio-dj geeft aan dat hij alle aanbiedingen momenteel afwijst.

"Ik ben niet voor niets gestopt", geeft Evers aan. Een ochtendshow zit er niet meer in voor de voormalig radio-dj. "Dat is sowieso niet bespreekbaar. Dus als het wat zou zijn, zou het ergens midden op de dag zijn."

Hij wilde uit het stramien van elke dag aan staan. "Het was niet dat ik het niet meer leuk vond maar ik had een enorme drang naar vrijheid. Ik heb gedaan wat ik altijd graag wilde doen, nu kan ik ook andere dingen doen. Ik kijk voor de rest van m'n leven terug op een waanzinnige carrière."

Evers is nu druk bezig met muziek maken. Dat doet hij niet voor het geld, maar voor het plezier. "Als ik het zou willen, dan zou ik nooit meer hoeven werken."

Evers was tot en met 2018 te horen in de ochtendshow op Radio 538. Met zijn eigen Edwin Evers Band scoorde hij enkele hits, waaronder Wil Je Niet Nog 1 Nacht met Glennis Grace, Ik Meen Het en Altijd Kerstmis.