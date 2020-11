Roel van Velzen heeft een vervolg gemaakt op zijn podcast over de periode na zijn scheiding van de vrouw met wie hij twintig jaar samen was. Door de komst van een nieuwe vriendin in zijn leven kwam hij voor nieuwe vraagstukken te staan. In gesprek met NU.nl vertelt de zanger dat hij niet de rol van interviewer op zich wil nemen, maar juist mensen die hetzelfde hebben meegemaakt om hulp wil vragen.

Van Velzen dacht eigenlijk dat hij na het eerste seizoen van Roels Sofasessies wel klaar was met de podcast. "Maar toen belandde ik in een nieuwe relatie en had ik nieuwe vragen waar ik geen raad mee wist. Daardoor voelde ik opnieuw de behoefte om hulp te vragen. Ik heb zelf nog een aantal keer naar het eerste seizoen geluisterd, maar kwam al snel tot de conclusie: de antwoorden waar ik naar op zoek ben zitten daar niet in."

Vijf nieuwe afleveringen moesten er dus komen, met gescheiden gasten als Linda de Mol, Xander de Buisonjé en Barry Atsma. Hun openheid is opvallend: de pijnlijkste details worden in Roels Sofasessies op tafel gelegd. "Tegen Roel zeg je geen nee", zei Domien Verschuuren in M over zijn deelname aan de podcast, en ook De Mol deed mee "omdat het Roel is".

Wist Van Velzen dat hij dat in zich had, dat talent om bekend Nederland bereid te krijgen zich van zijn kwetsbaarste kant te laten zien? "Ik had geen idee, maar het is het mooiste compliment dat je kunt krijgen. De setting hielp ook: het was bij mij thuis op de bank, niks hoefde en alles was bespreekbaar. Het stond ze vrij om te zeggen: 'nu word ik te emotioneel', of: 'dit wil ik er niet in'. Maar dat is eigenlijk niet gebeurd."

'Mag ik hier met je over kletsen?'

"Ik vond het ook belangrijk om niet in de rol van interviewer te schieten, want dan ben ik mijn eigen kwetsbaarheid kwijt - ik ben niet Rick Felderhof, ik ben ben iemand die vraagt om hulp. Ik zag mezelf als een schildpad die op zijn rug lag en aan een andere schildpad die ook weleens op zijn rug had geleden vroeg: mag ik hier met je over kletsen?"

De uitdagingen waar Van Velzen tegenaan liep, hadden vooral te maken met de lappendeken die een samengesteld gezin kan zijn. "Hoe vlecht je al die verschillende levens in elkaar? Maar ook: wie ben ik na de scheiding, hoe voorkom ik dat in dezelfde valkuilen terecht kom bij mijn nieuwe liefde? Nieuwe ronde, nieuwe kansen is het motto van dit seizoen, maar het had net zo goed nieuwe ronde, oude patronen en oude pijn kunnen heten. Daar mee aan de slag gaan vraagt om openheid, kwetsbaarheid en op je bek gaan."

De openheid is voor de zanger lang niet altijd zo vanzelfsprekend geweest, zo blijkt ook uit de reactie van zijn ex toen Van Velzen zei dat hij een podcast wilde maken over hun breuk. "Ze zei letterlijk: 'Eindelijk.' Ik was altijd ontzettend beschermend naar wat er thuis gebeurde en wilde alles binnen houden."

'De emmer zit redelijk vol'

Daar is hij misschien wel in doorgeslagen, ziet hij nu zelf. "Over mijn gevoelens praten lukte me lange tijd niet, ik kon daar niet bij - dat was tijdens onze relatietherapie wel duidelijk geworden. Dus dat ik daarna besloot om me helemaal open te stellen en juist door te gaan met praten, vond mijn ex alleen maar fijn."

Inmiddels gaat het goed met Van Velzen, en heeft hij mede door de podcast een hoop over zichzelf geleerd. "Het heeft me zoveel inzichten verschaft en me geforceerd met mijn zwakke punten aan de slag te gaan. Het gaat goed met me, maar ik ben zeker ook nog weleens verdrietig. Het is allemaal best veel, wat ik zo te verwerken heb gekregen: mijn vader overleed eind 2017, begin 2019 ben ik gescheiden, en daarna probeer je je leven zo goed mogelijk weer op te pakken. En ja, ik ben nog steeds emotioneel, al huil ik niet per se om mijn ex. Gewoon omdat de emmer redelijk vol zit, en sneller overstroomt. En dat is helemaal niet erg."

Roels Sofasessies: nieuwe ronde nieuwe kansen is vanaf vrijdag te beluisteren op LINDA.nl en alle podcastkanalen.