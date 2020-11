Het radioprogramma Wild in het Weekend: Ruud vs Olcay, dat begin november van start zou gaan, is vanwege het coronavirus uitgesteld tot volgend jaar. Dat laat een woordvoerder van NPO Radio 2 weten aan NU.nl. Eerder werd al bekend dat zowel Ruud de Wild als zijn partner Olcay Gulsen positief is getest op het virus en dat de uitzendingen daardoor niet plaats konden vinden.

De exacte startdatum van de radioshow is nu nog niet bekend, maar zal vanwege de uitzendingen van de Top 2000 niet meer dit jaar zijn. De Top 2000 gaat op vrijdag 25 december van start.

Wild in het Weekend: Ruud vs Olcay, waarin het koppel met een bekend Nederlands duo spellen speelt om geld in te zamelen voor het goede doel, zou eigenlijk op vrijdag 6 november starten en vier weken lang op vrijdag worden uitgezonden.

Vlak voor de bekendmaking van de show kwam het nieuws naar buiten dat Gulsen positief was getest op het coronavirus. Het samenwonende koppel moest daarom in quarantaine. Een week later raakte ook De Wild besmet met het virus.

De radiopresentator is inmiddels opgeknapt en sinds dinsdag weer op de radio te horen.