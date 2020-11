Anderhalf miljoen mensen hebben donderdagavond de laatste aflevering van het Chateau Meiland-seizoen gekeken. Daarmee breekt het programma het eigen kijkcijferrecord, dat op 1,49 miljoen stond.

In de laatste aflevering was te zien hoe Martien Meiland zijn eigen boek lanceerde. In december keert de familie terug bij SBS6 met een kerstspecial. Het lijkt erop dat die in Zweden is opgenomen.

Hoewel het aantal kijkers een record is voor het programma, was Chateau Meiland niet het best bekeken programma van de donderdag. Daarvoor waren 2,18 miljoen kijkers nodig: zo veel mensen zagen het NOS Journaal van 20.00 uur.

Op hetzelfde tijdstip als Chateau Meiland werd op NPO1 Ali B Op Volle Toeren uitgezonden. Daar keken aanzienlijk minder mensen naar: 501.000. Naar I Can See Your Voice op RTL 4 keken bijna 1,2 miljoen mensen.